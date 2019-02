Het Unicode Cosnortium heeft de nieuwe emoji die in 2019 uitkomen bekendgemaakt. Wanneer je de nieuwe emoji kunt gebruiken is nog niet bekend.

Het gaat om 59 figuurtjes en verschillende varianten voor geslacht, ras en huidskleur. Het totaal aantal nieuwe emoji komt daarmee op 230. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de emoji van een stel dat hand in hand gaat, nu verschillende varianten voor de verschillende sekse-combinaties en die zijn er elk dan weer in alle mogelijke kleur- en rascombinaties.

Er is ook een flink aantal emoji dat geen mensen of gezichtjes uitbeeldt. Je kunt bijvoorbeeld een ijsblokje, wafel of bionische arm gebruiken. Maar ook een otter, een planeet of een blindengeleidehond. Ook zijn er emoji met rolstoelen, een doof iemand en zijn er bestaande emoji in andere kleuren beschikbaar zoals een bruin of wit hartje.

Je kunt de volledige lijst bekijken op het blog van het Unicode Consortium.