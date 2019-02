De kindvriendelijke versie van YouTube is vier jaar na de VS ook in Nederland België uitegbracht. De dienst richt zich op kinderen van 3 tot en met 12 jaar en laat ouders onder meer kijklimieten instellen.

In de VS is de app YouTube Kids in de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een populaire app voor kinderen, met een familie- en gebruiksvriendelijke omgeving. Kinderen kunnen gebruikmaken van kanalen en afspeellijsten in vier verschillende categorieën: shows, muziek, leren en ontdekken.

De app biedt tekenfilms, kinderliedjes en educatieve video's en is er voor zowel Apple als Android. De filmpjes zijn afkomstig uit het standaard aanbod op YouTube, gebruikers kunnen zelf geen video's op YouTube Kids zetten. Ouders kunnen kanalen of filmpjes blokkeren, maar ook per kind bepalen welke filmpjes en hoelang ze mogen kijken.

In landen waar deze app al eerder beschikbaar was, is wel gebleken dat het systeem niet altijd waterdicht is. Zo zijn er bijvorbeeld in de VS klachten geweest over kindonvriendelijk video's en reclames die niet geschikt waren. Om sowieso gevrijwaard te blijven van reclame, kun je een betaald abonnement nemen. Zo'n premiumabonnmeent kost ongeveer een tientje per maand.