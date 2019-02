Vandaag, 5 februari, is het Safer internet Day (SID) en HCC heeft zich aangesloten bij dit initiatief. De organisaties achter Safer Internet Day zetten zich in voor een veilig gebruik van internet met tips, trucs en praktische uitleg, net als HCC dat doet.

SID is in 2004 begonnen als een initiatief van het Europese SafeBorders project en is inmiddels uitgegroeid tot een dag die in zo’n 140 landen wordt gevierd. In Nederland wordt deze dag georganiseerd door ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, onder de naam Safer Internet Centre. Ook HCC heeft zich achter dit initiatief geschaard.

En hoewel het Safer Internet Centre zich samen met samen met Expertisebureau Online Kindermisbruik (helpline Helpwanted.nl) en sinds 2015 ook met netwerkorganisatie Mediawijzer.net vooral ook op kinderen en jongeren richt, is deze dag bedoeld om iedereen te wijzen op het belang van online veiligheid.

De slogan van dit jaar is ‘Samen voor een beter internet’ roept dan ook op om gezamenlijk te werken aan een beter en veiliger internet voor iedereen en voor de jeugd in het bijzonder.

Seizoensthema

Wil jij meer weten over online veiligheid en privacy? Kom naar een van de presentaties over het onderwerp. Je vindt de benodigde informatie op onze themapagina Digitale veiligheid en privacy.