Het inzetten van Touch ID of Face ID is bedoeld om te zorgen dat anderen jouw chats niet kunnen lezen op je toestel. Na het inschakelen van de functie kun je de app alleen ontgrendelen met je vingerafduk, gezichtscan of een pincode. Je kunt kiezen of de vergrendeling na een minutt, een kwartier of zelfs een uur wordt ingeschakeld.

Voor de Android-versie van WhatsApp is deze manier van vergrendelen er nog niet. Wel zijn alle gesprekken die je met WhatsApp voert voorzien van end-to-end encryptie, of je nu met een iPhone of een Android-toestel chat.