In 2018 betaalden Nederlanders voor het eerst vaker via hun mobiele bankapp dan via internetbankieren. Dat meldt de Betaalverenging Nederland.

Het gebruik van mobiele bankapps op smartphones en tablets heeft in het derde kwartaal van 2018 met een aandeel van 52 procent voor het eerst het gebruik van internetbankieren op laptops en desktops overtroffen. Ook werd vaker contactloos betaald dan door het insteken van de pas. Van alle overboekingen werd nog geen twee procent op papier gedaan.

Afgelopen jaar werden in totaal naar schatting 1,03 miljard enkelvoudige elektronische overboekingen via mobiel bankieren en internetbankieren uitgevoerd, voor ongeveer 1,95 biljoen euro. Een jaar eerder deden Nederlanders nog 952 miljoen elektronische overboekingen. In het laatste kwartaal van 2017 was het aandeel van mobiele bankapps daarin nog 43 procent.

