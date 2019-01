Apple heeft FaceTime voor groepen tijdelijk afgesloten nadat er een beveiligingsprobleem in werd ontdekt. Die bug zorgde ervoor dat bellers mee konden luisteren op het toestel van iemand anders, ook als diegene niet hadden opgenomen.

De microfoon van iemand die werd gebeld ging al aan, nog voordat diegene had opgenomen. De bug was daardoor te misbruiken door iemand aan een groepsgesprek toe te voegen. Maandagavond ontdekten gebruikers dat de microfoon al aan ging, nog voordat diegene had opgenomen.

Zo konden mensen meeluisteren, zonder dat degene aan de andere kant het doorhad. Als de ontvanger het Facetime-gesprek wilde wegdrukken door op de aan-uitknop en de volumeknop te drukken, werd doodleuk de videocamera geactiveerd.

Apple heeft nu de groepsgesprekfunctie helemaal uitgezet, totdat er een echte oplossing voor het probleem is. Maak je je desondanks zorgen maken, dan kun je via Instellingen, FaceTime de dienst helemaal uitzetten.