Bijna elke Nederlander maakt zich in meer of mindere mate zorgen om zijn of haar privacy. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Persoonsgegevens liet doen in het kader van de Dag van de Privacy.

Maar liefst 94% maakt zich zorgen over de bescherming van zijn persoonsgegevens. En één op drie maakt zich zelfs veel of zeer veel zorgen. Naast de zes procent die zich geen zorgen zegt te maken, is er overigens een flinke meerderheid (62%) die zich maar weinig zorgen maakt.

De meeste zorgen bestaan over mogelijk misbruik van (een kopie van) het identiteitsbewijs, het volgen van online zoekgedrag en het volgens van locatiegegevens van mobiele telefioions. Het meest vrezen zij dat hun gegevens misbruikt worden en dat ze bij onbevoegden terechtkomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt de cijfers bekend op de Europese Dag van de Privacy. Het doel van deze dag is mensen beter te informeren over hun privacyrechten bij het gebruik van hun persoonsgegevens. Maar zijn mensen bekend met die rechten en maken zij er gebruik van?

Slechts 12% zegt wel eens gebruik te hebben gemaakt van een van hun privacyrechten. Mensen weten niet hoe ze dat moeten doen, vinden het gedoe of niet belangrijk genoeg. Gevraagd wat mensen doen als hun rechten worden geschonden, zegt 62% eerst contact op te nemen met de schendende organisatie, 59% van de ondervraagden zegt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips voor meer controle over je persoonsgegevens

• Zorg dat apps, games en websites niet zomaar bij je informatie kunnen; je kunt al veel persoonsgegevens beschermen door de juiste instellingen te gebruiken.

• Pas je privacy-instellingen op je telefoon aan, zoals locatiegegevens. Wees je ervan bewust dat het een keuze is om deze gegevens te delen.

• Wees je bewust van je digitale voetspoor. Alles wat je op internet doet, beïnvloedt de informatie die je krijgt.

• Maak gebruik van je privacyrechten. Je hebt in veel gevallen bijvoorbeeld het recht om gegevens in te zien, te laten wijzigen of zelfs volledig te laten wissen.

• Kom je er met de organisatie niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

