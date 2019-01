De petitie was een gezamenlijk intitiatief van zeven Europese consumentenorganisaties. Zij verzetten zich tegen het verzamelen van locatiegegevens van Androidgebruikers door Google, zonder dat het bedrijf daar op de juiste manier toestemming voor vraagt. Daarme isde manier van werken in strijd met de Europese privacyregels, zo stellen de organisaties. Dat dit gebeurt bleek uit onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie Forbrukerr├ądet.

Google heeft gezegd de kritiek te zullen bestuderen. In een reactie aan de Consumentenbond laat het bedrijf weten het belangrijk te vinden dat "... Google-gebruikers begrijpen hoe en waarom we gegevens verzamelen en wat voor privacy-instellingen er zijn, zodat ze bewuste keuzes maken. We werken hard aan het verbeteren van onze privacy-instellingen en bestuderen de feedback van de Consumentenbond om te zien wat we nog meer kunnen doen."

>> Europese consumentenorganisaties klagen over Google