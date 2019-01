Dat zei de verantwoordelijk directeur voor beleid en communicatie Victoria Grand maandag bij een evenement in Jakarta, zo bericht persbureau Reuters.

Gebruikers kunnen een bericht nog naar maximaal vijf anderen doorsturen. Eerder kon je berichten nog naar twintig ontvangers, waaronder overigens ook groepen, doorsturen. De update waarin deze limiet is ingesteld wordt eerst uitgerold op Android-toestellen en vervolgens naar iOS-apparaten.

Deze maatregel werd eerder al in India ingevoerd, als reactie op een incident waarbij geruchten die via de dienst verspreid werden, leidden tot lynchpartijen en zelfs moorden.

WhatsApp is al langer zoekend naar een manier om misbruik tegen te gaan. Er heerst wereldwijd zorg over de manier waarop het platform gebruikt wordt voor het verspreiden van nepnieuws, gemanipuleerde beelden en audio. Door de end-to-encryptie is het voor toezichthouders, fact-checkers, of zelfs het bedrijf zelf, niet mogelijk ook maar enig zicht te houden op wat er allemaal via de berichtendienst wordt verspreid.