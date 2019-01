Een veiling in de eerste helft van volgend jaar is het ‘meest optimistische scenario’, stelt minister Philippe De Backer (Open VLD). De kans dat het nog later is, is groot. Dat meldt dagblad De Tijd.

Voor sommige bedrijven is het zeer snelle 5G-netwerk, tot 200 keer sneller dan 4G, van groot belang. Toepassingen als het Internet of Things (IoT) en de inzet van zelfrijdende auto's zijn hiervan afhankelijk.

De Blegische federale regering keurde vorig jaar de veiling van de frequenties voor 5G goed, maar ook de deelstaten moeten akkoord gaan met de aanpassing van de telecomwet. Een poging in december jongstleden om de deelstaten mee te krijgen mislukte.

Het grootste probleem zit hem in de verdeling van de inkomsten uit de veiling, die geraamd zijn op 680 miljoen euro.