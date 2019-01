Na een geslaagde proef in 2018 waaraan 500 klanten van bank deelnamen, is nu besloten het contactloos betalen via een smartwatch of smartring beschikbaar te maken voor alle klanten van 18 jaar en ouder die beschikken over een betaalpas en mobiel- of internetbankieren.

Op de website van ABN AMRO is te zien met welke wearables precies betaald kan worden. Niet alle merken kunnen op dit moment al aan je betaalrekening gekoppeld worden.