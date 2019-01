Het aantal computers en laptops dat in 2018 werd verkocht is met 1,8 % gedaald in 2018. In totaal werden in 2018 259,4 miljoen computers verkocht.Dat meldt onderzoeksbureau Gartner.

Hoewel in het tweede en derde kwartaal nog een plusje te zien was, zakten de verkopen in het vierde kwartaal met een stevige 4,3 %, waarmee voor het hele jaar 20178 de balans is uitgeslagen naar een min van 1,3 %. Die sterke daling in het vierde kwartaal is volgens Gartner veroorzaakt door een tekort aan processors en zij verwachten dan ook dat de vraag die in de voorgaande twee kwartalen juist sterker was door de upgrades van bedrijfscomputers, naar 2019 doorgeschoven wordt.

Verder werd de vraag gedrukt door politieke en economische onzekerheid in bepaalde landen. Ook in de VS heerst ondanks een redelijk sterke economie in bepaalde segmenten onzekerheid. Zo zijn kleine en middelgrote bedrijven kwetsbaar en stellen veel conmsumenten hun computeraankopen uit, wegens onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen op politiek en economisch vlak.

De drie fabrikanten met het grootste marktaandeel zijn Lenovo, HP en Dell, waarbij alleen HP een daling (-4,4%) liet zien voor het gehele jaar. Dell schreef een plus van 1,4% ten opzichte van 2017 en Lenovo verkocht in 2018 zelfs 5,9% meer in vergelijking met 2017. De overige genoemde fabrikanten (Apple, Asus en Acer) hadden allemaal met een daling te kampen.