Na het nieuws van vorige week dat KPN alleen nog het merk KPN in stand wil houden, is een petitie gestart om het merk XS4ALL te behouden.

De petitie is op het moment van schrijven al bijna 30.000 keer getekend. Initiatiefnemer is publiciste Kirsten Verdel.

Met de tekst "KPN is voornemens de merknaam XS4ALL te laten verdwijnen. Dat is de kip met de gouden eieren slachten. XS4ALL is een sterk merk, dat jaar na jaar als beste wordt beoordeeld door de Consumentenbond. XS4ALL is voorvechter van privacy en veiligheid en dat mag niet verdwijnen. Teken daarom deze petitie", worden klanten, medewerkers en sympathisanten opgeroepen de petitie te tekenen.

Onder meer oud-politicus Boris van der Ham, schrijfster en columnist Karin Spaink, (internet)journalist Fransisco van Jole, ondernemer Danny Mekic en oud-directeur Doke Pelleboer ondertekenden de petitie de afgelopen dagen al.