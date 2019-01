Nederlanders lopen in het algemeen nog niet erg warm voor een smart home. Een belangrijke overweging is hun privacy. Dat blijk uit onderzoek dat bureau Motivaction uitvoerde in opdracht van MediaMarkt.

Slechts een kwart van de Nederlanders zegt bekend te zijn met de term smart home en 16 procent zegt de ontwikkelingen op dat vlak goed te volgen.

Smart tv

Van de slimme apparaten is de smart tv het meest bekend; 44 procent geeft aan een smart tv in huis te hebben. Op nummer twee staat een met internet verbonden audio-installatie (14%), op de voet gevolgd door de slimme thermostaat (13%). Deze cijfers alleen al laten zien dat het slimme apparaat nog niet erg doorgedrongen is in de Nederlandse huishoudens.

Van de apparaten die men nu nog niet heeft, maar wel zou willen hebben, zijn een met slimme thermostaat of radiator (22 %) en slimme verlichting (20%) het meest populair. Een slim slot op de deur, waarmee je kunt zien wie er voor je voordeur staat en waarmee je eventueel van afstand ook je voordeur kunt openen, is niet erg gewenst. Meer dan de helft (54%) zegt zo’n apparaat absoluut niet te willen.

Privacy en veiligheid

De belangrijkste redenen voor deze houding zijn toch privacy en veiligheid. Bijna driekwart van de Nederlanders (74%) maakt zich zorgen dat de apparaten worden gehackt. 68% vreest dat zijn of haar gegevens in verkeerde handen vallen en 52% is bang dat er altijd iemand meeluistert bij het gebruik van spraakgestuurde (smart home) apparaten.

Zo’n twee derde (65%) ziet het sowieso niet zitten om alle apparaten in huis via spraak aan te sturen in huis en bijna de helft ziet dit echt als een drempel.

>> Bekijk het hele onderzoeksrapport