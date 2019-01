Slechts zes procent van alle Nederlanders van 12 jaar en ouder is nog nooit internet op geweest. In 2012 was dat nog tien procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grootste aandeel mensen die nooit op internet zijn geweest is te vinden in het segment van 75-plussers. Deze groep is overigens wel kleiner geworden in vergelijking met eerdere metingen. In 2012 zei nog twee derde (66%) van deze groep nooit op internet geweest te zijn, in 2015 was dit al gedaald naar 50 procent en in 2018 zegt nog één derde (32%) van deze leeftijdsgroep nog nooit internet gebruikt te hebben.

Een deel (46%) van de niet-internetters heeft ook geen internetverbinding thuis, maar een groter deel (54%) zegt dat zij wel toegang tot het web hebben thuis, maar simpelweg niet geïnteresseerd zijn. Andere redenen die werden genoemd om geen gebruik te maken van het web waren onder meer gebrek aan kennis of vaardigheden (35%) en zorgen om privacy en veiligheid (15%).

Niet alleen het aantal gebruikers, ook de frequentie van gebruik is toegenomen. In 2018 was maar liefst 86 procent van de mensen dagelijks online, tegenover 76 procent in 2012. Van de jongere doelgroepen (12 tot 45) is zelfs 95 procent dagelijks op internet, bij 75-plussers geldt dat voor 45%.