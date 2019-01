Het totaal aantal websites dat de Consumentenbond in 2018 uit de lucht liet halen, komt hiermee op ruim 4500. Chinese nepwebwinkels blijven dus een plaag voor Nederlandse consumenten. Dergelijke webshops bieden merkproducten goedkoop aan, maar leveren verolgens neppers of helemaal niets.

Afgelopen december waarschuwde de bond ook al voor nepwebwinkels die speciaal gericht waren op aankopen rond de feestdagen.

Bij het eerste onderzoek, in mei 2018, bleek dat de nepwebshops bij een beperkt aantal bedrijven (registrars) zijn geregistreerd. Daarin is geen verandering gekomen. De overgrote meerderheid (86%) van de op Nederland gerichte sites is ondergebracht bij het Indiase PDR of het Nederlandse Registrar.eu. Na een verzoek van de Consumentenbond hebben beide bedrijven de malafide sites offline gehaald.

Het bedrijf achter Registrar.eu, Openprovider, belooft vanaf begin 2019 alle binnenkomende aanvragen te scannen op verdachte kenmerken om zo de wildgroei aan malafide sites tegen te gaan. Ook SIDN, de stichting die alle .nl-websites beheert, gaat de strijd met de oplichters aan door de bezwaarprocedure voor verdachte sites vanaf januari 2019 terug te brengen van 35 naar 5 dagen. Hierdoor kunnen foute sites veel sneller uit de lucht worden gehaald.

