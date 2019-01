Het ontgrendelen van smartphones op basis van gezichtsherkenning is lang niet altijd veilig. Dat blijkt uit een test van de Consumentenbond.

De Consumentenbond testte de gezichtsherkenningsfunctie van 110 smartphones en bij 42 toestellen was een goede foto voldoende om het apparaat te ontgrendelen. Zes andere modellen bleken wel te ontgrendelen met een foto, maar daarbij is de gezichtsherkenning ook een tandje strikter in te stellen, waarna het niet meer lukt met slechts een foto.

Onder meer telefoons van Samsung (de Galaxy A7 en A8), Huawei (de P20, P20 Lite en P20 Pro), Nokia (model 3.1 en 7.1) en Sony (Xperia XZ2 en XZ2 Compact) blijken kwetsbaar voor de ‘fotohack’. De Samsung Galaxy S9, S9+ en Note 9 en de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro daarentegen laten zich niet om de tuin leiden met een foto.

Bij het instellen van gezichtsontgrendeling tonen telefoons vaak wel een waarschuwing dat de techniek niet zo veilig is als andere beveiligingsmethodes.

De organisatie adviseert mensen die één van de 'kwetsbare' toestellen hebben, om een code of een vingerafdruk te gebruiken in plaats van gezichtsherkenning. Je kunt de complete lijst van toestellen die met een foto te ontgrendelen zijn, vinden op de site van de Consumentenbond.