De nabijheid van twee drones heeft het Londense vliegveld Gatwick doen besluiten donderdag 20 december te sluiten. Ook een dag later heeft het vliegverkeer nog hinder gehad, door een nieuwe melding van drones in de nabijhied van het vliegveld.

De drones werden in eerste instantie woensdagavond opgemerkt en zijn ook later nog enkele keren waargenomen. De politie van Sussex, de regio waar het vliegveld onder valt, heeft de zaak in onderzoek en vraagt onder meer via Twitter om meer informatie over de dronepiloten.

Alle vluchten van en naar London-Gatwick werden tot nader order opgeschort, zo stond op de website van het vliegveld te lezen.

Politie?

Twee mensen werden daags na een tweede melding opgepakt op verdenking van betrokkenheid, maar zij bleken niets met de zaak van doen te hebben. De twee hebben inmiddels in de media hun beklag gedaan en overwegen schadevergoeding te eisen.

Volgens Britse media zouden de drones van de politie zijn.