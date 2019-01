Het gerenommerde Amerikaanse dagblad heeft honderden pagina’s interne documenten ingezien en gesproken met vijftig ex-medewerkers van het sociale netwerk, waaruit naar voren is gekomen dat zo’n 150 grote bedrijven, waaronder Amazon, Yahoo, Spotify en Apple jarenlang toegang hadden tot de data.

Na het Cambridge Analytica schandaal en de bezwering afgelopen voorjaar van Facebookbaas Mark Zuckerberg dat mensen ‘complete controle over alles wat ze delen’ hebben, is dit een pijnlijke constatering.

Niet elk bedrijf kreeg overigens dezelfde toegang. Zo konden Yahoo, Bing en Amazon bijvoorbeeld de profielen en berichten van Facebookvrienden van hun klanten inzien, kregen Spotify en Netflix vergaande rechten over privéberichten en had Apple toegang tot telefoonnummers en agenda’s.

Al deze deals zijn tot zeker 2017 doorgelopen en in het geval van sommige bedrijven liepen de deals al sinds 2010. In sommige gevallen hebben de bedrijven nog steeds toegang.