Het NL-Alert controlebericht van 3 december is door ruim 11 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen. Dat is zo'n driekwart (74%) van de Nederlanders.

Daarmee is het bereik flink gestegen ten opzichte van de vorige controle in juni dit jaar, toen 10 miljoen mensen (67%) het controlebericht ontvingen. Als je het controlebericht ontvangt, betekent dit dat je mobiele telefoon juist is ingesteld.

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Lees het artikel 'Hoe stel ik NL Alert in?'of kijk op de site van NL-Alert hoe je jouw mobiel juist instelt.

De overheid zendt twee keer per jaar een NL-Alert controlebericht uit. Het volgende NL-Alert controlebericht wordt op maandag 3 juni 2019 uitgezonden.

Uitbreiding

NL-Alert is een systeem van de overheid waarmee je direct wordt gewaarschuwd als er bij jou in de buurt een calamiteit is, zoals (natuur)rampen, extreme drukte of als ergens gevaarlijke stoffen lekken bijvoorbeeld.

NL-Alert is druk doende uit te breiden naar aanvullende kanalen. Zo was NL-Alert op 3 december voor het eerst te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Zo'n 300.000 mensen van 12 jaar en ouder zagen het NL-Alert controlebericht op de digitale vertrekborden.