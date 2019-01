HCC-leden krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart maar liefst 4 euro korting op de entreeprijs die normaal gesproken 10 euro bedraagt. En kom je met je HCC-pasje langs bij de stand (K10) van organisator SeniorenAcademie dan kun je bovendien een leuk presentje ophalen.

Ook HCC!modelbaanautomatisering en Computerborduren vertegenwoordigen onze vereniging op deze beurs. De eerste drie dagen van de beurs zijn er demonstraties computerborduren ind e stand, de l;aatste twee dagen staa HCC!m er.

Heb je bekenden die nog geen HCC-lid zijn of ben je zelf nog geen lid? Er ligt een leuke aanbieding klaar voor nieuwe leden!

Hulp ter plekke

Tijdens de Senioren Expo laten de vrijwilligers van HCC!seniorenacademie je kennismaken met de vele mogelijkheden die HCC en de SeniorenAcademie je te bieden hebben. Heb je vragen over het gebruik van je tablet of smartphone, dan word je ter plekke geholpen. Een app downloaden uit de store? Of wellicht een app verwijderen die je niet meer gebruikt. Wij proberen het gelijk voor je te regelen.

Een speciaal welkom deze keer voor onze Vlaamse leden! Ook jullie zijn natuurlijk van harte welkom ons te bezoeken, nu het meer in de buurt is.

Senioren Expo

De Senioren Expo is de grootste beurs voor 50-plussers in het zuidelijk deel van Nederland. Er zijn ruim 100 stands aanwezig, verdeeld in verschillende thema’s, waaronder hobby, informatie, wonen en gezondheid. Echt voor elk wat wil dus. De SeniorenExpo in Koningshof te Veldhoven is echt een dagje uit!

Beursinformatie

Dinsdag 15 tot en met zondag 20 januari 2019, dagelijks van 10.00 uur tot 17.00 uur. De entree bedraagt 10 euro en leden van HCC ontvangen 4 euro korting op vertoon van hun lidmaatschapskaart.

Je vind de expo op:

NH Conference Center Koningshof

Locht 117

5504 PM Veldhoven

Over HCC

Wil je meer weten over onze activiteiten kijk op: www.hcc.nl

