Samsung heeft woensdag het eerste opvouwbare scherm voor smartphones gepresenteerd tijdens de Samsung Developer Conference (SDC). Ze hebben het scherm Infinity Flex Display gedoopt en het maakt dat je je telefoon in uitgevouwen staat kunt gebruiken als tablet.

Ook presenteerde het bedrijf nieuwe developer tools voor Bixby, de eigen slimme assistent van Samsung, en Smart Things, het IoT-platform van het bedrijf. Samsung hoopt hiermee ontwikkelaars meer handvatten te bieden om eigen apps te bouwen voor deze diensten.

Verder werd One UI, naar Samsungs zeggen een nieuwe en intuïtieve interface, geïntroduceerd. Hiermee wordt relevante content aan de onderkant van het scherm gehouden, wat bediening met één hand gemakkelijker maakt. Het nieuwe ontwerp voor besturingssysteem voor Samsung-toestellen zou gebruiksvriendelijker en overzichtelijker zijn.

Opvouwbaar scherm

Tijdens de presentatie van het opvouwbare scherm, bleef de behuizing van het toestel in het donker en ook is niet bekend wanneer het toestel te koop zal zijn. Wel is duidelijk dat productie van de opvouwbare schermen de komende maanden van start gaat.

Volgens Samsung kan het scherm probleemloos ettelijke malen gevouwen worden, zonder kwaliteitsverlies. En terwijl je het scherm uitvouwt van klein naar groot of terug, past de omgeving zich naadloos aan het veranderende scherm terwijl je tegelijkertijd drie actieve apps open kunt hebben.