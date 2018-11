Die blauwdruk wordt ontwikkeld door de Quantum Internet Alliance, een consortium van Europese quantumonderzoeksgroepen en hightechbedrijven onder leiding van het Delftse QuTech. Doel van dit consortium is het ontwikkelen van de technologie die nodig is voor een dergelijk quantuminternet, om de Europese industrie hierin een leidende rol te geven.

Netwerken op basis van quantumverstrengeling kunnen bijvoorbeeld de veiligheid van financiële transacties vergroten, omdat zulke netwerken inherent veilig zijn.

Verstrengeling

Quantuminternet maakt gebruik van verstrengeling om de verschillende knooppunten binnen het netwerk met elkaar te verbinden: verstrengeling. In een normale netwerkverbinding wisselen knooppunten informatie uit door elektronen of fotonen heen en weer te sturen, informatie die dus onderschept kan worden. In een quantumnetwerk zijn de knooppunten met elkaar verbonden door verstrengeling, waarbij een verandering in de toestand van het ene knooppunt direct van invloed is op het andere, zonder dat er informatie heen en weer wordt gestuurd. Dit maakt communicatie mogelijk die inherent veilig is. Een gedetailleerde roadmap voor de ontwikkeling van dat quantum-internet is onlangs gepubliceerd in Science.

"We zijn nu heel dicht bij de bouw van de eerste quantumnetwerken met drie of vier knooppunten. Deze subsidie stelt ons in staat om te versnellen en zo Europa vooraan te houden op dit fascinerende gebied van onderzoek en technologieontwikkeling", zegt Stephanie Wehner, coördinator van de Quantum Internet Alliance.

"Het is van groot belang dat dit project een team van hightechbedrijven, informatici, ingenieurs en natuurkundigen van over heel Europa opricht, omdat we alleen gezamenlijk succesvol kunnen zijn. We willen quantumnetwerken realiseren om te zorgen dat Europese onderzoeksgroepen en de hightechindustrie voorop lopen bij deze volledig nieuwe technologie."

De Quantum Internet Alliance bestaat uit twaalf vooraanstaande onderzoeksgroepen van universiteiten uit acht Europese landen, die nauw samenwerken met meer dan twintig bedrijven en instellingen. De bijdrage aan het quantuminternet maakt deel uit van de eerste fase van de financiering van projecten binnen het EU Quantum Flagship. De Europese Unie zal de komende tien jaar in totaal één miljard euro investeren in de ontwikkeling van quantumtechnologie.