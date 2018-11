Het gaat in de afgelopen vijf maanden om 5,5 procent van de verzoeken van de AIVD en 4,1 procent van de verzoeken van de MIVD, schrijft de TIB in een donderdag verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Het exacte aantal verzoeken dat door de inlichtingendiensten is ingediend, is in de brief weggelakt. Ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) oordeelden dat de cijfers over de periode van vijf maanden staatsgeheim zijn.

De commissie is in het leven geroepen als onderdeel van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die op 1 mei van kracht is geworden. De TIB besluit of een inlichtingendienst een zogenaamde bijzondere bevoegdheid, zoals een hack of tap, mag gebruiken.

Voordat de AIVD en MIVD een bijzondere bevoegdheid mag gebruiken, moeten respectievelijk de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie een akkoord geven. De TIB controleert vervolgens of dit akkoord rechtmatig is. Is dat volgens de TIB niet het geval, dan mag de betreffende dienst de bevoegdheid niet inzetten.

Naast het plaatsen van een hack of tap vallen onder meer het uitvoeren van DNA-onderzoek, het openen van brieven en het doorzoeken van woningen onder de bijzondere bevoegdheden.