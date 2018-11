De advertenties in Status worden het 'primaire verdienmodel' van WhatsApp, aldus Daniels. "Het is voor bedrijven een kans om mensen via WhatsApp te bereiken."

Niet bekend is wanneer de advertenties voor het eerst aan de Status-functie worden toegevoegd en ook is niet duidelijk of ook op andere plekken in de app reclames getoond zullen worden.

In 2014 werd WhatsApp door Facebook overgenomen voor 19 miljard dollar en Facebook wil geld verdienen aan de chatapp. Destijds beloofde WhatsApp-topman Jan Koum dat er voor gebruikers niets zou veranderen en dat er geen reclame in de app zou komen. De oprichters van WhatsApp, naast Koum ook Brian Acton, zijn inmiddels bij Facebook vertrokken. Van Acton is bekend dat hij zich niet kon vinden in Facebooks beleid om te gaan verdienen aan gerichte advertenties.

In de begintijd van WhatsApp vroeg de dienst sommige gebruikers overigens wel om een euro per jaar te betalen voor de app. Later werd de app volledig gratis voor iedereen. Inmiddels telt WhatsApp wereldwijd 1,5 miljard gebruikers.