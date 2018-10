De update voor watchOS 5.1 is dan ook tijdelijk niet meer beschikbaar. Dinsdagavond werd de update voor het besturingssysteem van de Apple Watch uitgebracht, maar enkele gebruikers ondervonden problemen tijdens de installatie. De Watch bleef volgens onder meer het doorgaans goed ingelichte MacRumors hangen op het laadscherm en was daarna onbruikbaar.

Het probleem lijkt vooralsnog beperkt tot de nieuwe Apple Watch Series 4. Waarschijnlijk zijn niet veel gebruikers getroffen. Degenen die dat wel zijn, moeten waarschijnlijk contact opnemen met Apple.



Emoji

Dinsdag bracht Apple naast watchOS 5.1 ook een update voor iOS 12 uit. In iOS 12.1 zijn tientallen nieuwe emoji's te vinden en een functie om groepsgesprekken via FaceTime te starten. Ook bracht de update een oplossing voor het cameraprobleem van de iPhone XS en XS Max, waarbij gezichten op selfies werden vervaagd.



iPad Pro

ook kondigde Apple een compleet vernieuwde iPad Pro 2018 aan. Het nieuwe design heeft smallere schermranden en geen thuisknop of koptelefoonaansluiting. Je ontgrendelt de iPad met Face ID in plaats van Touch ID. Bovendien is Apple overgestapt van lightning naar usb-C en dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de Apple Pencil en het Smart Keyboard. De nieuwe iPad Pro gaat € 899,- kosten.

MacBook Air 2018

De nieuwe MacBook Air 2018 is de officiële opvolger van de MacBook Air en heeft een 13,3-inch Retina-scherm. Nieuwe chips moeten de prestaties van de laptop verder verbeteren. De MacBook wordt becshikbaar in meerdere kleuren en is binnenkort verkrijgbaar voor een prijs vanaf € 1.349,-.

Meer...

Een nieuwe Apple Pencil kon natuurlijk niet uitblijven, al was het maar vanwege de nieuwe iPad Pro. De nieuwe Pencil lijkt wat meer op een ouderwets potlood, laadt draadloos op en gaat € 135,- kosten. Je kunt hem alleen niet met oudere iPads gebruiken.