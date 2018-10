Op zaterdag 3 november aanstaande organiseert HCC!genealogie weer de jaarlijkse genealogiedag. Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met het Zeeuws Archief in Middelburg. De toegang is gratis.

Vanaf 10 uur geven zo’n twintig standhouders acte de présence tijdens de voorouderbeurs ‘Allemaal Familie’. Iedereen die meer wil weten over zijn of haar voorouders is welkom.

HCC!genealogie geeft verschillende demonstraties en vertelt over het gebruik van voor stamboomonderzoek onmisbare bronnen, zoals bijvoorbeeld WieWasWie en Open Archieven. Ook zijn Zoekakten, het CBG, DNAgezocht, de Indische Genealogische Vereniging, de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie en de Plaatsengids.nl aanwezig voor het geven van uitleg en informatie.

Dorst

Het Zeeuws Archief zelf biedt vanaf 9 uur ‘s morgens ook een lezingenprogramma aan, dat geheel in het teken staat van de geschiedenis van dorst en drinkgewoonten in Zeeland. Over bier en wijn, maar ook over drinkwater en melk, koffie, thee, chocola en limonade. Het lezingenprogramma is gratis, met uitzondering van de lezing door Carolijn Visser (€ 5,-). Het volledige lezingenprogramma vind je op de site van het Zeeuws Archief.

Volgens Cees Heystek, voorzitter van HCC!genealogie, is er de laatste jaren een stijgende lijn te zien in het aantal mensen dat meer wil weten over hun familiegeschiedenis. Mensen willen meer te weten te komen over hun familie. Wie behoorden daartoe, wie was met wie getrouwd, waar kwamen ze vandaan? Dat zijn maar enkele van de vele vragen die beantwoord worden in stamboomonderzoek. Volgens Heystek komt die stijgende interesse door televisieprogramma’s als Verborgen Verleden, Adres Onbekend en 80 jaar oorlog, maar ook door de groeiende groep gepensioneerden die hun vrije tijd een nuttige invulling willen geven. “We zien dat ook aan de bezoekers op dit soort bijeenkomsten, die we altijd in samenwerking met een archief organiseren. Wij vertellen de mensen ‘waar’ en de archieven vullen dat aan met het ‘hoe’.

Bezoekers kunnen in ieder geval rekenen op een rijk programma met een informatiemarkt, lezingen, rondleidingen, demonstraties, regionale verenigingen en deskundige medewerkers die bezoekers graag te woord staan en hen verder op weg helpen met hoe een onderzoek aan te pakken. Ook de producenten van de bekendste genealogische computerprogramma’s zijn aanwezig.”

Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief bewaart en beheert belangrijke bronnen over de Zeeuwse geschiedenis en maakt ze voor iedereen gratis toegankelijk. De Stichting Vrienden van het Zeeuws Archief steunt het werk van het archief in de volle breedte. Van restauratie, bijzondere publicaties, incidentele verwerving van zeldzame archiefstukken tot digitalisering. Adres: Hofplein 16, Middelburg.

HCC!Genealogie

HCC!Genealogie adviseert al sinds 1986 over methoden en mogelijkheden van stamboomonderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast adviseert HCC!genealogie de archiefwereld en onderhoudt warme contacten met geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen in het hele land.

