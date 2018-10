Sommige ledlampen kunnen storingen in wifi, huistelefoons, radio en tv veroorzaken. Toezichthouder Agentschap voor de Telecom gaat daarom een nonderzoek doen onder vijftig leveranciers van deze lampen. Dat meldt de Telegraaf.

Veel mensen hebben de overstap naar de energiezuinigere ledverlichting al gemaakt, maar als blijkt dat een type ledlamp problemen veroorzaakt kan het Agentschap die uit de handel laten nemen.

Ook in 2016 zijn al maatregelen genomen toen na een test bleek dat geen avn de dertig onderzochte lampen aan de eisen van de overheid voldeed. De leveranciers van die lampen moesten hun lampen toen al aanpassen.

„We weten dat er nog steeds verlichting op de markt is die niet goed is”, constateert projectleider Ron Molenkamp van de waakhond tegenover de krant over deze populaire led-lampen.

Meer apparaten

De kans op storingen is bovendien al toegenomen omdat steeds meer mensen apparatuur gebruiken die via wifi te besturen is, zoals onder meer televisies, alarminstallaties en garagedeuren.

Producent Signify, de voormalige verlichtingstak van Philips, adviseert om alleen ledlampen en fittingen te kopen die het keurmerk met wettelijke normen dragen, om verstoringen in huis te voorkomen.

Voorlopig gaat het Agentschap eerst in gesprek met de verkopers van de led-artikelen. Die moeten vrijwillig verbeteringen doorvoeren om storingen te voorkomen. Blijven die uit, dan zal de waakhond ingrijpen.