Microsoft kondigt de veranderingen aan in zijn eigen blog. Het gaat om een aankondiging van de (Insider Preview van de) volgende Windows 10 update, die in april volgend jaar zou moeten worden uitgerold. Met die update zou het mogelijk moeten worden om een aantal vooringestelde apps te verwijderen.

Apps die hoe dan ook op je systeem blijven zijn Cortana en de Edge browser, hoe weinig je die ook gebruikt. Wel kun je 3D Viewer, de rekenmachine, Calendar, Groove Music, Mail, Movies & TV, Paint 3D, Snip & Sketch, Sticky Notes, en de Voice recorder verwijderen. Je houdt uiteraard de mogelijkheid om ze later eventueel weer via de Windows Store downloaden.

Microsoft is al even bezig om zijn besturingssysteem wat meer te stroomlijnen en gebruikers toe te staan zijn eigen 'bloatware' weer van het systeem te halen. In de laatste update (van oktober dit jaar) werd het al mogelijk om Microsoft Solitaire Collection, My Office, OneNote, Print 3D, Skype, Tips, en het weerbericht te verwijderen.

Die oktoberupdate slaagde er echter ook in bestanden te verliezen en geluidskaarten onbruikbaar te maken, dus het kan dat de uitrol van de volgende update in april wat vertraging oploopt om de ergste bugs er deze keer misschien wel op tijd uit te krijgen.