YouTube heeft nuook een minivideospeler uitgebracht voor de desktopversie van zijn website. Hiermee kun je video's in klein formaat bekijken terwijl je op de videowebsite andere pagina's bezoekt.

Je kunt de minispeler activeren door in een YouTube-video op het betreffende icoon te klikken. De video verplaatst zich in klein formaat rechtsonder in het scherm, waardoor ruimte vrijkomt om op YouTube te browsen.

In klein formaat is het mogelijk om de video af te spelen, te pauzeren en naar de volgende video te gaan. Door op de titel te klikken, wordt de video weer normaal weergegeven.

De minivideospeler was al te vinden op de YouTube-apps voor Android en iOS. Gebruikers kunnen op hun smartphones video's bekijken terwijl ze gebruik kunnen maken van andere functies van de app.