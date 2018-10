Google heeft woensdag Chrome 70 uitgebracht, waarin de omstreden inlogfunctie die in Chrome 69 werd toegevoegd, is aangepakt.

Aan de Chrome-browser werd in de vorige update een inlogfunctie toegevoegd. Gebruikers die bij een Google-dienst inloggen - zoals YouTube, Gmail of Google Drive - worden ook automatisch ingelogd in de browser.

Daarover ontstond ophef, maar Google verzekerde gebruikers dat inloggen bij Chrome niet vanzelf betekende dat data tussen verschillende apparaten werd gesynchroniseerd. Met de optie worden bladwijzers en internetgeschiedenis gedeeld tussen bijvoorbeeld een smartphone en een laptop.

Google heeft een nieuwe versie van de Chrome-browser uitgebracht. Daarin wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om de optie uit te zetten. Mensen die inloggen bij een Google-dienst worden dan niet direct ingelogd bij Chrome.

De optie zorgt er overigens niet voor dat het automatisch inloggen standaard staat uitgeschakeld. Gebruikers moeten de inlogfunctie zelf uitschakelen via de Instellingen en het kopje Privacy en Beveiliging. Daarvoor is wel de nieuwe versie Chrome 70 nodig.

>> Chrome logt gebruikers zonder melding automatisch in