Dat meldt NOS op basis van documenten die zij in handen hebben.

De documenten hebben betrekking op de situatie tot 2016, de situatie in 2017 wordt volgens het ministerie nog geëvalueerd. Of een en ander inmiddels is verbeterd, is niet duidelijk. Het ministerie gaf geen inhoudelijke antwoorden op vragen daarover van de NOS.

Een van de problemen is dat pas achteraf wordt vastgesteld welke opsporingsambtenaren toegang mogen hebben tot het systeem. Daarvoor kijkt de politie naar de actieve gebruikers van het systeem. De politie gaat onderzoeken of het mogelijk is om 'de autorisatieprocedure te versoepelen'.

Privacy-organisatie Bits of Freedom is niet bij met de berichten en stelt in een bericht op hun site er 'moedeloos van te worden'. "Zou een crimineel ermee wegkomen als hij belooft zich steeds beter aan de wet te houden? Waarom de minister dan wel?"