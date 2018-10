De Russische hackers die afgelopen voorjaar wilden inbreken bij de OPCW in Den Haag, zijn geen uitzondering. Volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky is de afgelopen vier jaar verdacht verkeer vanuit Nederland naar negen verschillende geavanceerde hackersgroepen waargenomen.

Kaspersky besloot naar aanleiding van de Russische hackpoging nog eens de archieven in te duiken, op zoek naar verdacht verkeer van en naar Nederlandse computers.

Kaspersky, dat zelf uit Rusland komt en er weleens van is beschuldigd te dicht bij de Russische geheime diensten te staan, noemt geen specifieke landen. Maar eerder zijn de hackgroepen gelieerd aan onder meer China, de Verenigde Staten en mogelijk Israël.

"Het is heel lastig om te zeggen uit welk land een hackersgroep komt, ook omdat ze soms valse sporen achterlaten om te doen alsof het om een ander land gaat, maar het is wel duidelijk dat het gaat om overheden, omdat ze niet zijn geïnteresseerd in financieel gewin, maar het verkrijgen van informatie", aldus een Kaspersky-onderzoeker tegen de NOS.

Het berdijf trof ook verkeer aan van de Russische hackersgroep die achter de hackpoging bij de OPCW zou zitten. Ook een andere Russische spionage-hackersgroep is volgens Kaspersky in Nederland waargenomen.