Op 27 oktober aanstaande is het weer zover: het HCC!beleggen symposium wordt inmiddels alweer voor de 71e keer georganiseerd! Zoals gebruikelijk is er weer een uitermate interessant programma opgesteld en zijn er zeer deskundige sprekers uitgenodigd. Jij komt toch ook?

Het thema is deze keer 'Trump rules the world' en dat betekent dat er veel aandacht is voor de impact van de acties van de Amerikaanse president Trump. Denk aan de vele (handels)conflicten met bijbehorende santies, met landen als China, Turkije en Iran, die niet alleen voor onrust zorgen, maar ook voor heel veel kansen.

Tijdens dit symposium wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen, maar ook op bekendere zaken die in een ander daglicht geplaatst worden. Aan het eind van de dag ga je gewapend met nieuwe informatie en nuttige tips naar huis, zodat je die direct kunt toepassen op jouw beleggingen.

