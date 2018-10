Microsoft zegt de oorzaak van het probleem te hebben gevonden en dat nu een nieuwe update wordt getest onder bèta-gebruikers. Als die test succesvol is, kunnen andere gebruikers de güpdatete update ook downloaden.

De update voor het besturingssysteem werd vorige week ingetrokken toen bleek dat gebruikers documenten, foto's, en video's kwijtraakten na installatie.

Microsoft riep aanvankelijk gebruikers zelf op de update niet te installeren, maar besloot de uitrol later zelf ook stop te zetten.

Volgens Microsoft is slechts een klein deel van de gebruikers bestanden kwijtgeraakt. Wie die pech heeft gehad kan bellen met een speciale hulplijn die Microsoft heeft opgezet. In Nederland bel je 020-500 1500, in België 02-503 31 13 of kijk op de supportpagina voor telefoonnumers in andere landen.

Het bedrijf kan niet garanderen dat gebruikers hun bestanden ook echt terugkrijgen. Wel kan speciale software daar mogelijk bij helpen. Tot die tijd krijgen gebruikers het advies hun computers zo min mogelijk te gebruiken.