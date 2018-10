Uit angst voor gevolgen als reputatieschade, heeft Google een bug waardoor jarenlang gebruikersgegevens in te zien waren, verzwegen. Het lek zat in Google+, het weinig succesvolle sociale netwerk van de zoekgigant, waar Google nu dan ook de stekker uittrekt.

Dat meldt de Wall Street Journal. In een blog zegt Google zelf dat ze het lek begin dit jaar hebben ontdekt en gedicht. Het bedrijf stelt dat er geen misbruik is gemaakt van het lek. Wel gaan ze een grote hoeveelheid data wissen.

De bedoeling is om het netwerk voor bedrijven wel te laten bestaan, voor consumenten worden alle functies geschrapt.

Tussen 2015 en 2018 zou de bug in het systeem externe app-ontwikkelaars toegang hebben gegeven tot gegevens naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, profielfoto's, woonplaats, beroep en burgerlijke staat van Google+-gebruikers. Ook hadden zij inzage in zaken die gebruikers als 'niet openbaar' hadden aangemerkt, maar naar verluidt zouen telefoonnummers en priv├ęberichten niet in te zien zijn geweest. Het is niet bekend welke gebruikers getroffen zijn, maar Google wijst er op dat Google+ slechts een 'gering' aantal gebruikers kent.