Spam blijft de meest gekozen aanvalsmethode voor cybercriminelen. Onderzoek van F-Secure laat zien dat spam de belangrijkste methode blijft om kwaadaardige malware te verspreiden. Ontvangers trappen weer vaker in spam-mails: in de tweede helft van 2017 klikte 13,4 procent door op spamberichten, terwijl dat percentage in 2018 al 14,2 is.

'Waarom spam nog altijd de favoriet van cybercriminelen is'

Antivirusoplossingen zijn steeds effectiever in de strijd tegen veel voorkomende vormen van malware. Steeds meer pc's zijn beschermd met antivirusprogrammatuur die massaal verzonden bedreigingen steeds beter blokkeren. Daarom vallen cybercriminelen terug op spam. Hoe beter de spam er uitziet (nette opmaak, geen spel- of taalfouten, geen malle zinsconstructies), des te grote is de kans dat de ontvanger er iets mee doet.



Vormen van scam

Populaire onderwerpen voor scam zijn dating en verzending van pakketjes. De verlokking zit soms ook in de naam van de afzender die een bekende is of lijkt te zijn.

Het kwaad wordt meestal bewerkstelligd door bijlagen met een kwaadaardige inhoud of links naar een kwaadaardige website. In geval van bijlagen wordt vaak gevraagd om de bijlage te openen door een wachtwoord in te voeren dat in de mail wordt gegeven. Of op een .exe moet worden gedubbelklikt, waardoor de .exe wordt gestart, die vervolgens kwaadaardige software installeert.

Behalve bekende verdachte bijlagen als .exe en .zip bestanden, komen ook bekenden typen bestanden voor als Word-, Excel- en PDF-bestanden.

Wat te doen tegen spam?

Er zijn een aantal acties die je niet moet uitvoeren.

Klik nooit op links of bijlagen in e-mails, maar ga eventueel direct naar de website die wordt aangegeven in de e-mail.

Open geen ZIP-bestanden die je in een e-mail binnenkrijgt.

Voer geen executables en macroscripts uit die als bijlage zijn meegestuurd.

Wees verder op je hoede voor berichten over een verzending of status van een pakje, ook van een webwinkel waar je af en toe bestelt. Ga in ieder geval na of er een recente bestelling loopt.

Bron: www.emerce.nl