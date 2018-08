De Europese Commissie stelde in april voor om identiteitskaarten verplicht van twee vingerafdrukscans en een gezichtsscan te voorzien. Met het voorstel wil Brussel dat de ID-kaart zowel juridisch als praktisch gezien meer op het paspoort gaat lijken.

De Europese privacytoezichthouder betwijfelt de toegevoegde waarde van biometrische data op ID-kaarten, omdat het document in tegenstelling tot een paspoort alleen gebruikt kan worden om vrij in de Schengenzone (de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) te reizen.

De identiteitskaart wordt echter niet routinematig gecontroleerd als EU-burgers door het gebied reizen, benadrukt de privacytoezichthouder. Burgers gebruiken de identiteitskaart bovendien vooral voor andere doeleinden dan reizen, zoals communicatie met de overheid, banken en luchtvaartmaatschappijen, concludeert de toezichthouder.

AVG

Daarom stelt de toezichthouder dat het verwerken van biometrische data in ID-kaarten in strijd is met het "fundamentele recht op privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens". Biometrische gegevens vallen onder de Europese privacywet AVG onder zogenoemde bijzondere persoonsgegevens en mogen daarom alleen in uitzonderlijke gevallen verwerkt worden.

Momenteel is er geen Europabrede standaard voor het uitgeven van identiteitskaarten. Landen mogen daardoor zelf bepalen welke eisen zij aan hun ID-kaarten stellen. Het Verenigd Koninkrijk en Denemarken geven zelfs helemaal geen identiteitskaarten uit.

Nederland geeft momenteel geen identiteitskaarten met vingerafdrukscans uit. De Nederlandse identiteitskaart bevat alleen een pasfoto als biometrisch gegeven. Nederlandse paspoorten bevatten als gevolg van Europese regels sinds 2009 wel scans van twee vingerafdrukken, maar die worden in de praktijk vrijwel nooit gecontroleerd.