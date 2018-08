Dat blijkt uit een onderzoek van persbureau AP. Met de functie locatiegeschiedenis houdt Google bij welke plaatsen een gebruiker bezoekt met zijn Google-account dat bijvoorbeeld aan een smartphone is gekoppeld.

Maar Googles functie web- en appactiviteit verzamelt ook informatie over de locatie van een gebruiker, zelfs als de gebruiker de functie locatiegeschiedenis heeft uitgeschakeld.

Computerwetenschapper Jonathan Mayer van de Princeton University zegt tegen AP dat Google in dit geval fout zit. "Als je gebruikers in staat stelt om de locatiegeschiedenis uit te schakelen, dan zouden alle plaatsen waar de locatiegeschiedenis bewaard wordt, uitgeschakeld moeten zijn", zegt Mayer.

Google zegt helder te zijn in het onderscheid tussen de locatiegeschiedenis en web- en appactiviteit. Google gebruikt de locatiegegevens niet alleen voor het aanbieden van gepersonaliseerde diensten, zoals weer- en verkeersinformatie, maar ook voor advertentiedoeleinden.

Instellingen beheren

Gebruikers kunnen hun locatiegeschiedenis beheren in de Tijdlijn van Google Maps. Het beheren van de web- en appactiviteit kan via de pagina Activiteitsopties in de privacyinstellingen van Google.