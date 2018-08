Dat schrijft EmuParadise-oprichter MasJ op de site.

EmuParadise bood de afgelopen achttien jaar downloadlinks naar roms van oude games. Hierdoor was het mogelijk om klassiekers voor spelcomputers van bijvoorbeeld Nintendo, Sega en Sony te spelen op een computer, smartphone of tablet.

Nintendo klaagde in juli twee vergelijkbare websites aan voor het aanbieden van roms. De sites zouden het auteursrecht van Nintendo schenden, omdat ze de games zonder licentie aanbieden. Daarnaast beticht de Japanse spellenmaker de sites van oneerlijke concurrentie en merkinbreuk.

Rechtszaak

MasJ verwijst in zijn bericht indirect naar de recente rechtszaak: "Velen van jullie weten dat de situatie rond emulatiewebsites onlangs is veranderd. Jullie weten waarschijnlijk niet dat EmuParadise al jarenlang in een vergelijkbare situatie zit."

"We hebben dreigende brieven ontvangen toen we achttien jaar geleden begonnen met de site", aldus de beheerder. "Daarnaast hebben onze hosters soms servers offline gehaald, nadat ze klachten hadden ontvangen."

Volgens MasJ heeft de website altijd games offline gehaald als ontwikkelaars dat verzochten. Nu vreest hij echter dat de situatie kan escaleren en dat hij de toekomst van zijn teamleden op het spel zet.

Europees downloadverbod

Om een mogelijke juridische strijd met Nintendo en andere gamebedrijven te voorkomen, heeft de oprichter besloten niet langer downloadlinks naar roms aan te bieden. De website blijft wel online en zal in de toekomst legale content aanbieden.

Het is sinds 2014 in Europa verboden om auteursrechtelijk materiaal te downloaden uit illegale bronnen. Er zijn tot op heden echter geen gevallen bekend waarbij iemand in Nederland is veroordeeld voor het downloaden van een rom.