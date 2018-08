De microfoon in de iPhone wordt níet gebruikt om ongevraagd met gebruikers mee te luisteren, stelt Apple in een brief gericht aan Amerikaanse volksvertegenwoordigers.

De Amerikaanse politici Greg Walden, Marsha Blackburn, Gregg Harper en Robert Latta zeiden in juli bezorgd te zijn over de mogelijke stemopnames door Apple, aldus Reuters.

Een iPhone kan met het commando 'Hey Siri' worden geactiveerd, waarna de gebruiker met een stemcommando de telefoon simpele opdrachten kan laten uitvoeren. De politici waren bang dat de telefoon wellicht opnames van de omgeving maakt om dit commando te kunnen herkennen.

Dat is volgens Apple niet het geval. Gebruikers moeten daarnaast expliciet toestemming geven voordat een andere app toegang tot de microfoon krijgt. Een app moet ook duidelijk in beeld laten zien als er een opname wordt gemaakt.

App Store

Apple controleert nieuwe apps in de App Store voordat ze worden toegelaten, om te zien of dergelijke regels worden gebroken. Glipt een app de winkel in die alsnog de regels breekt, dan wordt deze door het bedrijf verwijderd.

De brief werd verzonden na congresvragen aan Facebook-topman Mark Zuckerberg. Hij werd ondervraagd omdat data van zijn bedrijf waren misbruikt door databedrijf Cambridge Analytica.

Google ook ondervraagd

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dezelfde vragen gekregen. Het bedrijf biedt met zijn Google Assistent een stemdienst vergelijkbaar met Siri, die ook met de commando's 'Hey Google' of 'Oké Google' geactiveerd kan worden. De stemassistent is sinds kort ook in Nederland toegankelijk.

Een woordvoerder van Alphabet wilde niet aan Reuters vertellen of het bedrijf op de politieke brief heeft gereageerd.