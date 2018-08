De privacyrichtlijnen werden opgetekend in een voorlopige eerste versie, en stelt dat bedrijven de ‘uitdrukkelijke toestemming’ moeten verkrijgen van klanten voor ze individuele informatie zoals genetische en persoonlijke gegevens mogen vrijgeven aan derde partijen.



Het document komt er nadat recente gebeurtenissen zolas datalekken genetische tests in een minder positief daglicht hebben geplaatst. Grootste struikelblok vormen de richtlijnen over het verpsreiden van hun klantdata.



In april werd in California een zekere Joseph James DeAngelo gearresteerd, omdat hij de illustere Golden State killer zou zijn. De politiediensten wisten hem te traceren nadat een DNA-profiel van de open DNA-site GEDmatch in zijn richting wees. GEDMatch werd al eerder gebruikt bij het oplossen van bepaalde misdaden.



In al die gevallen moest de politie nooit een huiszoekingsbevel voorleggen, wat een sterke controverse oproept betreft persoonlijke vrijheid en privacy. Nu zal het open DNA-platform aan banden worden gelegd en zullen klanten van DNA-sites ook op de hoogte gebracht worden indien hun gegevens werden opgevraagd door de overheidsdiensten.

