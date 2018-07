Zo werkt het

Om een groepsgesprek te starten bel je eerst met één persoon, om daarna via het menu in de rechterbovenhoek andere personen toe te voegen. Dat kan zowel voor 'audio'-bellen als voor videobellen. Aan één groepsgesprek kunnen maximaal vier personen meedoen.

WhatsApp laat weten dat de video's en telefoongesprekken end-to-end versleuteld zijn. Gesprekken moeten ook werken als een van de groepsleden een slechte internetverbinding heeft. Bellen via de webversie van WhatsApp op een laptop of desktop-pc is niet mogelijk.

Ook via Skype en Facetime

Hiermee wordt WhatsApp nog meer een concurrent voor Skype, waarbij groepsbellen al lang mogelijk is (tot 24 mensen tegelijk). In FaceTime van Apple wordt groepsbellen vanaf de volgende iOS-update ook mogelijk, tot 32 personen maximaal.