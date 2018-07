Nederland zou de eerste buitenlandse markt zijn buiten Amerika waar het bedrijf van oprichter Travis VanderZanden, voorheen werkzaam bij Uber, actief wordt. De eerste elektrische steps werden begin vorig weekend al gesignaleerd in de hoofdstad. Het is nog niet duidelijk hoeveel steps Bird in Amsterdam wil neerzetten in de beginfase. Naar welke steden en hoe snel de Amsterdamse directeur Jonathan de Boer van Bird wil uitbreiden houdt hij desgevraagd voor zich.

Huren via app

Gebruikers die een elektrische step van Bird willen huren, moeten eerst een app installeren. Die laat zien waar in de omgeving beschikbare steps staan. Vervolgens scannen ze met die app de barcode van de gevonden step om hem van het slot te halen. In de VS kost die handeling één dollar. Iedere minuut gebruik kost vijftien cent. Dat zal in Europa niet veel anders zijn. De transactie wordt via de app afgerekend. Huurders zijn dus via hun betaalaccount bekend bij de verhuurder.

Succes?

Of dit concept in Nederland aanslaat, moet nog blijken. Hoewel het in de VS enthousiast is onthaald, klagen gebruikers en opladers wel over de vindbaarheid van beschikbare steps. De GPS-locatie van steps op de landkaart zou niet altijd even nauwkeurig zijn.

Critici zullen vrezen dat de steps de trottoirs vervuilen op de manier waarop deelfietsen van bedrijven als het bijna failliete Obike dat nu al doen. In de VS wordt geregeld geklaagd over het feit dat de steps lukraak worden geparkeerd. Zeker met steps is het niet uit te sluiten dat wind of vandalen ze onderhanden nemen.