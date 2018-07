In steeds meer apps kun je een donker thema instellen. Ook Google voert het door in onder andere de YouTube-app. Dit verhoogt de leesbaarheid en is afhankelijk van het soort scherm energiezuiniger.

Donker thema

Er zijn drie redenen om een donker thema door te voeren in je app. De eerste is cosmetisch, sommige gebruikers vinden het mooier en je wil ze deze keuze als ontwikkelaar graag geven. De tweede reden is dat het energiezuinig is maar dat gaat alleen op voor de toestellen met OLED-scherm. Bij dit type scherm kunnen de pixels apart van elkaar aan of uit gezet worden. Wanneer de kleur zwart is, zullen de pixels uit staan en dus geen stroom verbruiken.

Bij andere schermen kleurt de pixel zwart en blijft het stroomverbruik hetzelfde. De laatste reden is leesbaarheid, in een donkere omgeving is een zwart scherm met lichte letters prettiger voor je ogen. Je ogen hoeven zich dan niet voortdurend aan te passen van een donkere omgeving naar het fel verlichte scherm en omgekeerd.

Uitrol

De nieuwe functie werd opgemerkt door gebruikers van discussieforum Reddit. De donkere modus werd eerder al aan de iOS-app van YouTube toegevoegd. De app voor Android, het besturingssysteem van YouTube-zusterbedrijf Google, had tot op heden echter nog geen update gekregen. De nachtmodus voor YouTube wordt vanaf nu geleidelijk uitgerold. Het kan daardoor enkele dagen duren totdat je als gebruiker deze optie hebt.