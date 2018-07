Mensen met een iPhone hoor je af en toe tegen hun telefoon praten en de virtuele assistent Siri aanspreken, maar bij de grootste concurrent Android bleef het lang stil, want de assistent van Google sprak nog geen Nederlands. Daar komt nu verandering in.

Uitrol

De uitrol van de Google Assistent is 26 juli begonnen, volgens woordvoerder Rachid Finge van Google. Android-toestellen krijgen in de komende dagen automatisch toegang, mits ze Android 6.0 of hoger geïnstalleerd hebben. Binnen een week moet de uitrol op Android volledig afgerond zijn.

De assistent is op iOS "binnen enkele dagen" te downloaden, zodra een update in de App Store uitgebracht is. Apple moet de update nog goedkeuren.

Op Android kunnen gebruikers met een softwareknop de assistent oproepen. Gebruikers met een iPhone moeten een app voor de assistent los opstarten, via het app-icoon of een widget in het berichtencentrum.

Assistent

Aan een virtuele assistent kun je bijvoorbeeld vragen wat het weer is, waar de dichtstbijzijnde supermarkt zich bevindt of een agenda-afspraak in te plannen. Maar gebruikers kunnen ook zoeken in hun eigen foto's, als ze die hebben gesynchroniseerd met Google.

Winkels en webdiensten werken met het techbedrijf samen. Meerdere Nederlandse bedrijven hebben zogeheten Actions gemaakt voor de Google Assistent. Zo kunnen gebruikers vragen naar aanbiedingen bij supermarkten. Ook kunnen Nederlanders met een stemopdracht audionieuwsbulletins oproepen, onder andere die van de NOS, nu.nl en BNR. En banken willen het mogelijk maken om via spraakcommando's geld over te maken.

Operationeel

Ergens in de komende week kunnen Android-gebruikers de nieuwe Nederlandse assistent gebruiken. iPhone-gebruikers moeten de app handmatig installeren. Google belooft dat de assistent niet zomaar naar het Nederlands is vertaald, maar ook de cultuur begrijpt. Zo begrijpt hij verwijzingen naar Nederlandse tv-series en muziek.

Er ontbreekt nog wel functionaliteit: het is op dit moment in het Nederlands nog niet mogelijk om je slimme apparaten - bijvoorbeeld lampen of thermostaten - te bedienen. Dat kan wel in het Engels, en beide talen kunnen door elkaar heen worden gebruikt.

Luidsprekers

Vooralsnog kan de slimme assistent alleen worden gebruikt op smartphones. Maar later dit jaar wil Google ook in Nederland apparaten gaan verkopen die het mogelijk maken om de assistent aan te roepen zonder dat je je telefoon hoeft te pakken. De slimme Home-luidsprekers die het bedrijf in andere landen verkoopt, zijn op het moment nog niet ondersteund. Daarnaast spreekt de stemassistent nog geen Nederlands op Android TV en Android Auto.

Alternatieven

De belangrijkste concurrenten van Google Asisstant en Siri, zoals Cortana van Microsoft en Alexa van Amazon, werken nog niet in het Nederlands. Beide zijn wel al in Nederland te gebruiken, maar daarvoor moet je ze wel in het Engels aanspreken.