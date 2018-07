Vanaf de opening op 21 juli is er in de 7,1 kilometer lange tunnel van de Noord-Zuidlijn ook mobiele dekking aanwezig.

De vier grote mobiele providers (Vodafone, KPN, T-Mobile en Tele2) hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat er op het metrotraject 2G-, 3G- en 4G-dekking aanwezig is. Dankzij 194 antenne-installaties en een 11,5 kilometer lang ringleidingsysteem met signaal verspreidende coaxkabels, is er op het gehele metrotraject, ook op de stations, dekking. In de afgelopen periode is het netwerk veelvuldig getest, ook om storingen op andere netwerken, zoals het C2000 netwerk van hulpdiensten, te voorkomen. Het wordt nu dus beschikbaar gesteld voor zo'n 120.000 geschatte reizigers per dag.

In zowel de tunnels als op de ondergrondse stations is er één netwerk beschikbaar, dat alle providers delen. Op de stations wordt de dekking verzorgd door kleine, gerichte antennes. In de tunnels dragen coaxkabels deze verantwoordelijkheid. Door kleine gaatjes in de kabelmantel kunnen ze mobiele signalen verspreiden en opvangen.

In de komende periode zal het netwerk intensief gemonitord worden om het verder te optimaliseren. Vanaf 22 juli is de Noord/Zuidlijn volledig in gebruik.

Beeld: Het Parool