Binnen het zogenoemde Sensing-programma werkt de Politie met proeftuinen. Doel hierbij is om de nieuwe mogelijkheden van het gebruiken van data uit bijvoorbeeld camera’s en andere sensoren op verantwoorde en gecontroleerde wijze te testen voordat ze in de praktijk gebruikt worden. In deze samenwerking van Politie en TU/e gaat het om het ontwikkelen van nieuwe data-analysetechnieken om crimineel gedrag sneller te herkennen en te voorkomen.



Zakkenrollers

De Politie richt zich hierbij op mobiel banditisme (zakkenrollerij, winkeldiefstallen en woninginbraken) in Zuidoost Nederland. Er draait onder meer een proef in het werkgebied Roermond waar bendes zakkenrollers actief zijn. Een wetenschappelijk team onder leiding van TU/e-hoogleraar data mining Mykola Pechenizkiy zal de politie bijstaan met de analyse van verschillende databases met informatie over bezoekers in dit werkgebied. Het gaat hier bijvoorbeeld om automatisch herkende nummerborden, voor marketingdoeleinden verzamelde data, berichten op social media en camerabeelden.

Bendes met zakkenrollers vertonen vaak dezelfde patronen voordat ze naar een winkelcentrum komen. Daarnaast begeven zij zich niet op dezelfde manier door het winkelcentrum als normaal winkelend publiek. Door het combineren van de beschikbare data en het toepassen van innovatieve data analysetechnieken is dit afwijkende gedrag sneller beter te herkennen waardoor de bendes kunnen worden gestopt nog voordat ze kunnen toeslaan in het winkelcentrum.



Privacy

Vanzelfsprekend zijn privacy-issues een belangrijk onderdeel van dit project. Door de nieuwe technieken in de proeftuinen uit te proberen, wordt de impact ervan in de praktijk duidelijk. Niet alleen voor de criminelen waar het project zich op richt, maar ook voor de overige bezoekers van het winkelcentrum. Marius Monen van het TU/e Data Science Center Eindhoven: “De politie werkt daarom onder het gezag van de burgemeester en officier van justitie. Zij kunnen op basis van de ervaringen in de proeftuinen inschatten wat de impact op de privacy van burgers is en beslissen of dit acceptabel is om de gewenste doelen te bereiken.”



Andere proeftuinen

Mogelijk wordt de samenwerking tussen de Nationale Politie en de TU/e in de toekomst nog uitgebreid. Elle de Jonge, landelijk coördinator van de Sensing proeftuinen: “De analysetechnieken die ontwikkeld worden verwachten we ook in te kunnen gaan zetten in andere proeftuinen die nu nog in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld ter voorkoming van plofkraken en het herkennen van afwijkend gedrag in de scheepvaart om drugsrunners te onderscheppen.”