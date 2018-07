Iedere volwassen Nederlander moet van de overheid een digitale kluis krijgen. In die kluis zitten zijn of haar persoonsgegevens. Dat willen de Tweede Kamerleden Middendorp (VVD) en Verhoeven (D66).

Met de invoering van de digitale kluis willen ze voorkomen dat verschillende overheidsinstanties van dezelfde mensen verschillende gegevens hebben. Volgens Middendorp komt het nu regelmatig voor dat bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank van één persoon verschillende gegevens hebben.

Torenhoge aanslagen

Dat leidt tot problemen, zegt Middendorp. "Neem bijvoorbeeld een verhuizing. Als die niet goed wordt doorgegeven loop je de kans op torenhoge belastingaanslagen omdat je die ontvangt op je oude adres, ze niet meer krijgt, niets doet tot ze je gevonden hebben en dan is het te laat. Of AOW'ers die foutief mensen bij hen ingeschreven krijgen en dan korting op AOW krijgen."

Volgens de VVD'er kan de digitale kluis dit voorkomen. "Die beheer je namelijk zelf. Dus je weet zeker dat de gegevens die daarin staan kloppen. Dat betekent dat ook de overheidsinstanties die jouw gegevens nodig hebben, de discipline moeten hebben altijd in de kluis te kijken. Elke instantie krijgt gegevens van het individu niet van een andere overheid."

Zelf gegevens inzien

Een ander voordeel van de digitale kluis is dat de burger zelf kan zien welke gegevens een instantie gebruikt. "Op dit moment kan men niet makkelijk bekijken welke gegevens de overheid gebruikt. Het is een woud waar je makkelijk de weg in kwijt kan raken. Met de digitale kluis weet je zeker dat ze de goede gegevens hebben."

De plannen van Middendorp en Verhoeven kunnen worden meegenomen in de wijziging van de basisregistratie personen die eraan zit te komen. De Kamerleden vragen verantwoordelijk staatssecretaris Knops (BZK) met een plan hiervoor te komen.

Betere DigiD

Om hun plan werkelijkheid te laten worden, is volgens Middendorp ook een beter beveiligd DiGiD nodig. Nu kunnen mensen nog op DiGiD inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. De VVD'er wil bij DiGiD altijd een dubbele controle: "Gedacht kan worden aan systemen met tweestapsverificatie of waarmee je kunt inloggen door je paspoort tegen je telefoon aan te houden."

