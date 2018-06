Maak je op de traditionele wijze gebruik van het internet, dan laat je ongemerkt heel wat persoonlijke virtuele sporen achter. Een simpel voorbeeld is dat jouw internetprovider precies kan zien welke websites je bezoekt en welke data je verstuurt of ontvangt via je smartphone, tablet of computer. Het IP-adres dat je toegewezen hebt gekregen van je internetprovider, zorgt ervoor dat je traceerbaar en volgbaar bent voor bedrijven, overheden, reclamemakers, websites en hackers. Ook mensen die gebruikmaken van hetzelfde (wifi)netwerk als jij kunnen veelal zien welke websites jij bezocht hebt. Jouw locatie, surfgewoonten en geschiedenis: alles is traceerbaar.

VPN

Door een VPN (Virtual Private Network) te gebruiken kunnen inlichtingendiensten, internetconglomeraten als Google en Facebook, je internetprovider, je medebewoners en je werkgever niet meer zomaar meekijken met waar je mee bezig bent op het internet. Door de VPN wordt je internetverkeer versleuteld en gemaskeerd voor deze externe partijen. Tevens biedt een VPN-service extra bescherming tegen cybercriminelen die erop uit zijn om bepaalde data te onderscheppen, zoals banktransacties of e-mailverkeer. Naast veiligheid en anonimiteit stelt een VPN-service je in staat om je fysieke locatie en IP-adres te veranderen, zodat je geografische restricties op het internet kunt omzeilen. Sommige diensten op het internet kan je alleen vanuit het land zelf gebruiken. Wanneer je op vakantie in het buitenland bent, kun je bijvoorbeeld al niet Uitzending Gemist bekijken. Door je locatie en IP-adres te wijzigen naar een adres in Nederland, is dit wel weer mogelijk.

VPN-verbinding gebruiken

Het doel van een VPN is dus de gebruiker een anonieme en beveiligde toegang tot een netwerk te geven. De internetverbinding wordt met een VPN-verbinding weliswaar wat trager, maar wel veiliger. Omdat bedrijven veelal met privacygevoelige informatie werken, maken zij vaak gebruik van een VPN-verbinding maar ook steeds meer consumenten. Wil je een VPN-verbinding gebruiken, dan is het natuurlijk handig om te weten hoe je een vpn-verbinding opzetten kunt. Je hebt tegenwoordig een riante keuze uit verschillende aanbieders voor een VPN-abonnement, al dan niet betaald. Je moet echter wel oppassen, niet elke VPN-provider biedt een veilige en snelle VPN-verbinding. Het is dus van belang dat je een goede provider kiest. Heb je je keuze gemaakt, dan is het tot stand laten komen van een VPN-verbinding nog slechts kinderspel. Na het afsluiten van je VPN-abonnement moet je speciale software downloaden. De eerste stap is het opstarten van je normale internetverbinding. Vervolgens maak je met behulp van de VPN-software een verbinding met de VPN-server en op dat moment is al je internetverkeer versleuteld en geanonimiseerd. Ook hier vind je meer informatie over VPN.